ردا على شوبير، عمرو أديب: لو زيزو هيجيب لنا كأس العالم مش عايزينه

رد الإعلامي عمرو أديب على تغريدة للإعلامي الرياضي أحمد شوبير قال فيها إن أحمد سيد زيزو ليس لديه مشكلة في التدريب داخل الزمالك خلال الفترة المتبقية من عقده مع النادي الأبيض، لكن بشرط تأمينه.

وكتب عمرو أديب ردا على شوبير عبر حسابه على منصة إكس: “بص يا كابتن أحمد يا حبيبي، لو الزمالك كان بيلعب فى نهائى كأس العالم للأندية المباراة اللي بعدها تبقى بطل العالم، وفى آخر ثانية فى ضربة جزاء ومحتاجين زيزو ينزل يلعبها علشان نبقى أبطال العالم والتاريخ، نكمل الماتش من غير زيزو ونستمتع بالكرة وهى بتضرب فى العارضة ونروح نحضن الشبل الزملكاوى اللى ضيعها ونقوله الرياضه مش اجوال وبطولات، الرياضة فروسية ومجدعة وعشق للنادى تحت أي ظرف، هنيئا لكم بزيزو لا هو الا حيزود بطولاتكم ولا هو اللى حيقلل بطولاتنا”.

تغريدة شوبير

كان أحمد شوبير كتب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “سألت المقربين من زيزو، عندك استعداد تدرب في الزمالك؟ قالوا من بكرة، ولكن يأمنوني، هكون ضامن الناس إزاي؟ عندك نهائي الكأس ولسه 6 مباريات في الدوري، شئت أم أبيت زيزو هو 50% من الزمالك، إيه المانع من أنه يدرب ويشارك، وهو لاعب بروفيشنال يستحمل هجوم الجماهير”.

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