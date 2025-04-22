حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما لقي 3 من العاملين بشركة الصرف الصحي مصرعهم، بينهم المهندس إيهاب عبد الرحمن، المسؤول عن المحطة، وذلك أثناء تنفيذهم لأعمال الصيانة داخل إحدى غرف التفتيش.

وكشفت تفاصيل الحادث عن تلاحم إنساني ومهني نادر، حيث رفض أي من العاملين الخمسة التخلي عن زملائه داخل الغرفة، في محاولة لإنقاذ بعضهم البعض، مما أسفر عن وفاة ثلاثة وإصابة اثنين آخرين بحالات اختناق شديدة.

الحادثة أحدثت صدمة كبيرة داخل أوساط العاملين بشركة الصرف الصحي، خاصة في منطقة العجمي، حيث سادت حالة من الحزن بين زملاء الضحايا، الذين أشادوا بتفانيهم في العمل وإخلاصهم حتى اللحظات الأخيرة.

تفاصيل مصرع وإصابة عاملين بالصرف الصحي

روى أحد العاملين بشركة الصرف الصحي بقطاع العجمي تفاصيل اللحظات المأساوية التي سبقت وفاة زملائهم الثلاثة داخل محطة المعالجة بالكيلو 21، قائلًا إن اليوم بدأ كأي يوم عمل عادي، وكان العامل جورج روماني يؤدي مهامه المعتادة في صيانة إحدى بيارات الصرف الصحي بالمحطة، وهو مرتدي كامل معدات السلامة المهنية.



لكن الأمور انقلبت فجأة، بحسب الشهادة، بعدما تسبب ارتفاع نسبة غاز الأمونيا داخل البيارة في إصابة جورج بدوار شديد وفقدان التوازن، مما دفعه للاستغاثة بزميله متولي محمود، الذي لم يتردد لحظة واحدة في محاولة إنقاذه.



وأضاف الشاهد: "متولي نزل عشان يساعده، لكنه هو كمان شعر بالاختناق ودوار شديد وسقط معاه جوه البيارة، وكل ده حصل في ثواني".



وأكد أن الواقعة كشفت عن مدى الترابط والتضحية بين العاملين، إذ لم يتخلَّ أحد عن الآخر رغم المخاطر.



وتابع الشاهد بأسى: "اللي حصل مأساة بكل المقاييس.. عمرنا ما هننسى اليوم ده".

حاولوا إنقاذ بعضهم ماتوا واصيبوا



تابع الشاهد موضحًا أن المهندس إيهاب عبد الرحمن، مدير محطه المعالجة ، لم يتردد لحظة بعد سقوط العاملين جورج روماني ومتولي محمود، حيث هرع على الفور لمحاولة إنقاذهما بنفسه، لكنه لم يتمكن من مقاومتها، وسقط هو الآخر داخل البيارة، ليلقى مصرعه معهم.

وأضاف أن العاملين محمد خميس وأنور شفيق حاولا التدخل أيضًا لإنقاذ زملائهم الثلاثة، لكن ارتفاع نسبة غاز الأمونيا داخل البيارة، مصحوبًا بارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى فقدانهم الوعي وسقوطهم جميعًا، في مشهد مأساوي هز أرجاء المحطة.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية والإسعاف وصلت إلى الموقع بسرعة، وتمكنت من انتشال جثامين ثلاثة من الضحايا، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين، أحدهما لا يزال في حالة حرجة، في حين خرج الآخر من المستشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

واختتم العامل شهادته قائلًا: "الحزن مخيم على كل العاملين في قطاع العجمي، والمصاب جلل، والكل في حالة ذهول من اللي حصل.. محدش مصدق إن الناس دي راحت وهي بتحاول تنقذ بعض".

بلاغ لمحافظة الاسكندرية

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومركز السيطرة، اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد سقوط عمال داخل بيارة للصرف الصحي بـ محطة معالجة الكيلو 21 والكائنة باتجاه محور أبو ذكرى بنطاق حي العجمي، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة وإصابة اثنين آخرين.

وبالمتابعة مع شركة الصرف الصحي تبين وقوع الحادث أثناء صيانة البيارة التابعة للشركة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من: إيهاب عبد الرحمن نجم 43 سنة، وجورج روماني عبد الحكيم 45 سنة، ومتولي محمود متولي 40 سنة.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العناية الطبية اللازمة وهم محمد خميس موسي ٦٠ سنة، وأنور أحمد شفيق ٤٣ سنة.

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