بالأرقام، فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار خلال يناير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي واردات مصر من السيارات وقطع غيار وأجزاء ومكونات سيارات خلال شهر يناير الماضي 2025 والتي بلغت قيمة فاتورتها نحو 557 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وبلغت قيمة الفاتورة نحو 355 مليون دولار بزيادة تبلغ 57%.





أكثر الدول التي صدرت مركبات ومكونات لمصر في يناير الماضي





ووفقا لما نشره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن قيمة الزيادة في واردات السيارات والدراجات والجرارات ومكوناتها وأجزائها المستوردة من الصين ارتفعت بنسبة 68%، حيث سجلت قيمة إجمالي 126.3 مليون دولار, بينما كانت بقيمة 75.118 مليون دولار في يناير الماضي.





إجمالي استيراد المركبات وانخفاض مبيعات الملاكي في يناير



وأشار التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن معدل استيراد السيارات الملاكي في يناير 2025 انخفض بنسبة 34% وبلغ قيمة 199 مليون دولار، مقابل مبلغ 200 مليون دولار في يناير 2024، وحدث ارتفاع في مبيعات باقي نوعيات المركبات بقيمة 144%، حيث تم تسجيل 144 مليون دولار، بينما كانت في يناير الماضي 59 مليون دولار.





ارتفاع استيراد مكونات السيارات بمصر



وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن مكونات السيارات وقطع الغيارقد جري استيرادها بقيمة 211 مليون دولار في يناير 2025, بينما كانت القيمة في يناير 2024 بواقع 100 مليون دولار وبلغ النمو أكثر من 110 %.





استيراد الأتوبيسات والميني باص في مصر خلال يناير

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات استيراد الأتوبيسات والميكروباصات والميني باص في مصر, فقد بلغت قيمة 832 ألف دولار, بينما كانت بقيمة 3.7 مليون دولار في يناير 2024 مما يعني تراجع بأكثر من 77%. كما ارتفعت قيمة استيراد سيارات نقل البضائع الي 23 مليون دولار, بينما كانت 19 مليون دولار في يناير 2024.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.