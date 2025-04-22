محافظ الإسكندرية لعمال هيئة النقل العام: تحسين مستوى الخدمة لن يتم إلا بجهودكم

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جراج تشغيل وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي منتزه أول؛ وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية أتوبيسات هيئة النقل العام من حيث الصيانة والنظافة لاستيعاب كثافة الركاب خلال موسم الصيف.



وخلال تفقده؛ وجه الفريق أحمد خالد بضرورة عمل الصيانة الدورية لجميع الأتوبيسات المتواجدة داخل الجراج والاهتمام بنظافتها وإظهارها بالشكل اللائق، كما استفسر سيادته عن مدى اتباع معايير السلامة وتوفر خط لإطفاء الحرائق وعدد من طفايات الحريق بالجراج، مؤكدًا على ضرورة تلقي العاملين بالجراج تدريبات مكثفة تؤهلهم للتعامل مع المواقف الطارئة.

استمع محافظ الإسكندرية خلال تواجده بالجراج إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل من المتخصصين ؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية للجراج نحو ٣٢ ألف متر والسعة التشغيلة له ٥٢ أتوبيس، ويعمل به نحو ٧٠٠ فرد، كما أنه يُعد واحد من ٥ جراجات تابعة لهيئة النقل العام والجراحات الأخرى توجه في مناطق:( محرم بك- والعجمي - وسموحة -وبرج العرب )

وفي ختام تفقده ؛ التقى محافظ الإسكندرية بالعاملين داخل الجراج حيث أكد لهم بأنه يتم حاليًا العمل على تحسين مستوى تشغيل أتوبيسات الهيئة من خلال تطويرها ورفع كفاءتها، كما أكد لهم بأنهم شريك أساسي في نجاح هيئة النقل العام حيث يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة وهي إظهار المؤسسة بالشكل اللائق وأن يكونو واجهة مشرفة لمدينتهم وأن يهتموا بتخفيف العبء عن المواطنين. جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس هيئة النقل العام، ورئيس حي منتزه أول.

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