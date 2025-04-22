بحضور وزيري الطيران والسياحة، إير كايرو تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها

انطلقت منذ قليل، احتفالية شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، المقامة بمتحف الحضارات ببحيرة عين الصيرة احتفاء بمرور 25 عام على الناقل الوطني الذراع المساعد للناقل الوطنية مصر للطيران، بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وشريف فتحي وزير السياحة والأثار.

بحضور وزيري الطيران والسياحة، اير كايرو تحتفل بمرور 25 عام علي تأسيسها

من جانبه قال أحمد شنن رئيس شركة إير كايرو، إن احتفال اليوم بمرور 25 عاما علي تأسيس الشركة احد اذرع شركة مصرللطيران و٢٢ سنة على انطلاق أول رحلة، يمثل قصة نجاح كبيرة لقطاع الطيران المدني المصري بشكل عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إلى أن الشركة حققت 25% ارتفاعًا في حجم صافي الأرباح وذلك بزيادة عن خطتها المستهدفة في عام 2024، مؤكدا أن النجاحات التي حققتها الشركة هي بجهود ودعم وزارة الطيران المدني على مدار السنوات الماضية.

أضاف رئيس شركة إيركايرو: “بدأنا أول رحلة عام ٢٠٠٣ بطيارة واحدة، في ظل تحديات كبيرة وصعبة تواجه قطاع الطيران، مضيفا أن الشركة أصبحت تغطي معظم الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال 7 نقاط في مصر، وأصبح لدينا خطة طموحة للوصول إلى أكثر من 80 طائرة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.