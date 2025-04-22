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أخبار مصر

بحضور وزيري الطيران والسياحة، إير كايرو تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو

انطلقت منذ قليل، احتفالية شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، المقامة بمتحف الحضارات ببحيرة عين الصيرة احتفاء بمرور 25 عام على الناقل الوطني الذراع المساعد للناقل الوطنية مصر للطيران،  بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وشريف فتحي وزير السياحة والأثار. 

بحضور وزيري الطيران والسياحة،  اير كايرو تحتفل بمرور 25 عام علي تأسيسها

من جانبه قال أحمد شنن رئيس شركة إير كايرو، إن احتفال اليوم بمرور 25 عاما علي تأسيس الشركة احد اذرع شركة مصرللطيران و٢٢ سنة على انطلاق أول رحلة، يمثل قصة نجاح كبيرة لقطاع الطيران المدني المصري بشكل عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إلى أن الشركة حققت 25% ارتفاعًا في حجم صافي الأرباح وذلك بزيادة عن خطتها المستهدفة في عام 2024، مؤكدا أن النجاحات التي حققتها الشركة هي بجهود ودعم وزارة الطيران المدني على مدار السنوات الماضية.

أضاف رئيس شركة إيركايرو: “بدأنا أول رحلة عام ٢٠٠٣ بطيارة واحدة، في ظل تحديات كبيرة وصعبة تواجه قطاع الطيران، مضيفا  أن الشركة أصبحت تغطي معظم الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال 7 نقاط في مصر، وأصبح لدينا خطة طموحة للوصول إلى أكثر من 80 طائرة”.

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