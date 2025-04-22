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رياضة

الدوري السعودي، تعادل إيجابي بين النصر وضمك في الشوط الأول

النصر وضمك
النصر وضمك

انتهى الشوط الأول بين النصر وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ29 من دوري روشن.

وتقدم ضمك أولا عن طريق رمزي صولان قبل أن يتعادل النصر عن طريق الإسباني إمريك لابورت.

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، عن التشكيل الرسمي لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وتواجد طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك الذي يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام العروبة صاحب المركز الـ16 الذي يهبط إلى دوري يلو.

تشكيل النصر 

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سالم النجدي - إيميريك لابورت - محمد سيماكان - سلطان الغنام

الوسط: ويسلي - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى - عبدالله الخيبري - أنجيلو

الهجوم: جون دوران

تشكيل ضمك 

حراسة المرمى: فلورين نيتا

الدفاع: ضاري العنزي - عبدالرحمن العبيد - عبدالقادر بدران - فاروق شافعي - طارق عبدالله

الوسط: فيصل الصبياني - نيكولاي ستانشيو

الهجوم: كيفن نكودو - مشاري النمر - رمزي صولان

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة، و5 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

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