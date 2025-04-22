خالد أبو بكر وراغدة شلهوب ينضمان إلى تامر أمين، انطلاقة جديدة لبرنامج "آخر النهار"

أعلنت شبكة تليفزيون النهار أن برنامج التوك شو الشهير على شاشتها "آخر النهار" سيشهد انطلاقة جديدة تشمل تطويرًا في الشكل والمحتوى بدءًا من السبت المقبل 26 أبريل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار: "برنامجنا الرئيسي سيأخذ دفعة قوية حيث سيكون التوك شو الوحيد على القنوات المصرية الذي يُعرض سبعة أيام من السبت إلى الجمعة ويقدمه ثلاثة إعلاميين كبار لديهم خبرات مهمة، بعد أن تم الإتفاق مع خالد أبو بكر وراغدة شلهوب على الإنضمام إلى تامر أمين وهو ما سيفتح مجالًا لتعدد الملفات وتنوع مذاق وأسلوب تقديم المحتوى".

رئيس قناة النهار

ومن جانبه كشف محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن البرنامج سيُعرض على الهواء في موعده المعتاد الثامنة مساءً وهو الموعد الذي ارتبط به المشاهدون لسنوات، حيث سيقدم تامر أمين حلقات السبت والأحد والاثنين ويقدم خالد أبو بكر حلقتي الثلاثاء والأربعاء وتشاركه راغدة شلهوب حلقة الخميس بينما تقدم راغدة حلقة الجمعة، وستكون هناك حلقات خاصة يجتمع فيها مقدمو البرنامج.

برنامج "آخر النهار" أحد أقدم برامج التوك شو على الفضائيات المصرية حيث بدأ مع انطلاق شبكة تليفزيون النهار عام 2011.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.