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رياضة

وجهة جديدة لتوماس مولر بعد رحلة بايرن ميونخ الطويلة

توماس مولر
توماس مولر

اقترب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ من الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن الفريق البفاري نهاية الموسم الجاري.

وجهة جديدة توماس مولر 

وبحسب مجلة "شبورت بيلد" تواصل نادي فيورنتينا الإيطالي مع وكيل أعمال مولر للتعاقد معه الموسم المقبل

ولم يكشف مولر صاحب الـ 35 عاما ز الذي قضى كل مسيرته في بايرن ميونخ وفاز معه بـ33 لقبا بالإضافة إلى فوزه مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، حتى الآن ما إذا كان سيعتزل في الصيف أم سينتقل لناد جديد.

كما ترددت تكهنات حول وجود اهتمام أندية في تركيا والسعودية وأمريكا بضم مولر.

وسبق لفيورنتينا التعاقد مع لاعبين اثنين بعد رحيلهما عن بايرن ميونخ، وهما ماريو جوميز الذي لعب مع الفريق الإيطالي بين عامي 2013 و2015 والفرنسي فرانك ريبيري الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2019 و2021.

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𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 بايرن ميونخ الدوري الإيطالي السعودية وامريكا فيورنتينا الايطالي مونديال البرازيل 2014 مولر

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