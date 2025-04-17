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رياضة

مولر يفجر مفاجأة بشأن مستقبله بعد الرحيل عن بايرن ميونخ

مولر، فيتو
مولر، فيتو

قال  توماس مولر أسطورة بايرن ميونخ، إنه حتى الآن لا توجد لديه خطط للمستقبل، بعدما قدم أقصى ما عنده في آخر مباراة له مع البافاري بدوري أبطال أوروبا.
وقال مولر لشبكة "DAZN": "لم أحدد خططي بعد، لم أحقق تقدما خلال الأسابيع المزدحمة بالمباريات، مواجهة هايدنهايم قادمة بعد يومين. الأمر صعب، لكن هذا هو الوضع".

وأضاف: "نشعر بالحزن. قدمت كل شيء.. قدمنا كل شيء. لعبنا أمام أفضل فريق في إيطاليا، الذي لم يستقبل سوى هدفين في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهتنا".

وأردف: "رأيت لاعبين قاتلوا في الملعب وأظهروا الكثير من الطاقة. رأت الجماهير أننا قدمنا كل شيء. إنه أمر مؤسف لهم لأن المباراة النهائية ستقام في ميونخ. لكن دوري الأبطال ليس مجرد حلم يمكن تحقيقه بسهولة".

بايرن ميونخ يودع دوري الأبطال

وتأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني عقب التعادل 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء علي ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي فريق بايرن ميونخ كل من هاري كين في الدقيقة 52 وايريك داير في الدقيقة 76.
بينما جاء هدفي إنتر ميلان عن طريق لاوتار مارتينيز في الدقيقة 58 وبافارد في الدقيقة 61. 

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