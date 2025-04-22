محمد محمود: سعيد بردود الأفعال حول "شباب امرأة"

أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي، والذي لعب خلاله شخصية حسبو التي قدمها الفنان الراحل عبد الوارث عسر في العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم.

وقال محمد محمود في تصريحات لفيتو إنه لا يقارن نفسه بالفنان الراحل عبد الوارث عسر، لأنه من الصعب التشبيه بنجوم الزمن الجميل.

وأكد أن فيلم شباب امرأة يختلف نهائيا عن مسلسل شباب امرأة، وتم إدخال عناصر جديدة في العمل الدرامي الذي تم عرضه في رمضان.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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