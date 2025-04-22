الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد: أتمنى العودة للسينما لكن المعروض لا يناسبني

نبيلة عبيد، فيتو
نبيلة عبيد، فيتو

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها تعشق السينما التي صنعت نجوميتها، مشيرة إلى أن بدايتها الفنية كانت من خلال السينما.

وأضافت نبيلة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن السينما دائمًا تعتمد على الشباب، لذلك فإن أغلب النجوم يتجهون إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة زمنية يقضونها في تقديم الأعمال السينمائية، لذلك فقد ابتعدت عن السينما منذ عدة سنوات وقدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاحًا جيدًا.

وأوضحت نبيلة أنها تتمنى أن تعود للسينما لكن ما يعرض عليها من أعمال وأدوار غير مناسب لها، سواء من الناحية الفنية أو النواحي الأخرى، لذلك فضلت أن تظل بعيدًا وأن تحافظ على قيمة الأعمال التي قدمتها من قبل

الفنانة نبيلة عبيد

يذكر أنه مع مطلع الألفية الثالثة، بدأت مشاركات نبيلة عبيد الفنية في التراجع بشكل ملحوظ، فبينما اعتادت العمل السينمائي بكثرة، أصبحت مشاركاتها في الأفلام أقل هذه الفترة، ومع ذلك، أطلّت على جمهورها في عدة أعمال مثل "امرأة تحت المراقبة"، "قصاقيص العشاق"، و"مافيش غير كده"، إضافة إلى مشاركتها في بعض المسلسلات مثل "العمة نور" و"كيد النسا 2"، وآخر أعمالها كان عام 2020 وهو مسلسل سكر زيادة.

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