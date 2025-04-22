شيري تطور قطاع السيارات الهايبرد بالعالم

استعرضت شركة شيري، استراتيجيتها الطموحة لتقنية سيارات الهايبرد خلال احدث مؤتمراتها في مدينة ووهو الصينية شهر أبريل الجاري، حيث شهدت الفعالية إطلاق "إعلان المعيار العالمي لتقنية الهايبرد" و"مبادرة المصدر المفتوح"، بالإضافة إلى الكشف عن العلامة التجارية الجديدة "شيري سوبر هايبرد (CSH)"، في خطوة تاريخية تعكس تحول الشركة من متابعة التكنولوجيا إلى ريادتها العالمية.

وتعتمد شيري على أربعة مبادئ أساسية في استراتيجيتها للهايبرد التطوير البيئي، التكلفة الاقتصادية، السلامة، والنطاق الموثوق به، حيث بدأت رحلتها في تطوير تقنية الهايبرد منذ عام 2001، أصبحت اليوم رائدة في هذا المجال بفضل امتلاكها لحلول متطورة وأوسع مجموعة من الطرازات الهايبرد.

كما طورت شيري منظومة ثلاثية فريدة تشمل التحكم الكامل في التقنيات الأساسية، حيث طورت الشركة محركات هايبرد بكفاءة حرارية تصل إلى 46.5%، وتضم هذه المنظومة معايير صناعية قائمة على السلامة، مدعومة بقاعدة بحث وتطوير عالمية، إلى جانب نظام بيئي مفتوح المصدر بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز الابتكار المشترك".

حددت معايير جديدة للسيارات الهايبرد الممتازة عبر علامتها CSH، والتي تتميز بـكفاءة عالية بفضل محركات هايبرد تصل كفاءتها الحرارية إلى 46.5%، ونظام نقل حركة بكفاءة 93%، وأداء قوي مع محركات 2.0TGDI الهايبرد التي تنتج 280 كيلوواط وتصل سرعتها إلى 24,000 دورة/دقيقة، والذكاء المتطور عبر منصات تحكم مدمجة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة تلقائيًا، والأمان الفائق باستخدام تقنيات سحابية توفر 10 طبقات حماية و5 مراكز بيانات عالمية، والقدرة على اجتياز الطرق الوعرة بفضل حلول طاقة مصممة خصيصًا للتضاريس الصعبة.

وتخطط شيري لإطلاق 19 طرازًا هايبرد في عام 2025، تشمل سيارات HEV وPHEV وREEV، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين حول العالم، كما ستختبر هذه المركبات في ظروف قاسية لضمان جودتها وأمانها، ومن المقرر أن تبدأ جولة اختبارية لمسافة 1600 كم خلال أبريل الجاري، تشمل طرازات TIGGO 9 CSH وARRIZO 8 CSH، لاختبار مدى موثوقيتها.

أطلقت شيري مبادرة المصدر المفتوح لتقنيتها الهايبرد، بالتعاون مع المركز الصيني لأبحاث السيارات (CATARC)، بهدف تعزيز الابتكار المشترك ودفع الصناعة نحو آفاق جديدة. وتتضمن المبادرة ثلاثة محاور رئيسية هي منصات مفتوحة للتقنية، وأبحاث وتطوير تعاوني، وتنمية مشتركة للمواهب.



وقد شمل الحدث عرضًا تقنيًا مثيرًا لكبار الضيوف، حيث قدمت شيري مجموعة من تقنياتها المتطورة، مثل منصات الهايبرد الفائقة للطرق الوعرة، ومنصات الأداء العالي الكهربائية، بالإضافة إلى محركات الهيدروجين وأنظمة خلايا الوقود، مما يعكس رؤيتها المستقبلية للتنقل المستدام.

تؤكد شيري من خلال هذه الإنجازات التزامها بريادة صناعة السيارات الهايبرد، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وبفضل تقنياتها المتطورة ورؤيتها العالمية، تسهم الشركة في صياغة مستقبل التنقل الأخضر، مما يضعها في صدارة مصنعي السيارات حول العالم.

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