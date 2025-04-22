بحضور أسرتها وطفلتها، مناقشة رسالة ماجستير بالشرقية بعد وفاة الباحثة ( فيديو وصور)

شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مناقشة رسالة "الماجستير" في العقيدة والفلسفة المقدمة من الباحثة المتوفاة (أميرة محمد حسن عبد الرحمن) المعيدة في كلية البنات بالعاشر من رمضان، تحت عنوان “جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر.. عرض ونقد”.

وقدمت “فيتو” بثا مباشرا من إحدى قاعات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، حيث شهدت المناقشة حضورا لفيفا من الأساتذة وأسرة الباحثة الراحلة وطفلتها الرضيعة.

كما شهدت المناقشة لفتة إنسانية من الكلية بوضع صورة الراحلة على منصة المناقشة تقديرا لها.

بيان من إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق

وأعلنت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، في بيان سابق: أنه تقرر عقد مناقشة رسالة "الماجستير" في العقيدة والفلسفة المقدمة من (أميرة محمد حسن عبد الرحمن) المعيدة في كلية البنات بالعاشر من رمضان، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

تحت عنوان "جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر.. عرض ونقد"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمشيئة الله تعالى.

مناقشة رسالة الماجستير، فيتو

ظروفها المرضية لم تسمح لها حيث تم احتجازها في الرعاية المركزة في يناير

جدير بالذكر أن الباحثة توفاها الله بعد موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المناقشة لها بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وقد اقترحت لجنة الإشراف والمناقشة تحديد موعد المناقشة في 5 ديسمبر 2024، إلا أن ظروفها المرضية لم تسمح لها حيث تم احتجازها في الرعاية المركزة خلال هذه الفترة حتى توفاها الله في 26 يناير 2025.

مناقشة رسالة ماجستير لمتوفاة، فيتو

الباحثة المتوفاة كانت متزوجة ولديها طفلة تدعى منة تبلغ من العمر 11 شهرا، وتوفيت متأثرة بسرطان الرئة.

عميدة الكلية: الباحثة تحملت أعباء العمل في هذه الرسالة رغم اشتداد المرض عليها

كما أوضحت الدكتور أمانى هاشم، عميدة الكلية، أن موضوع هذه الرسالة قيّم في ذاته، ومفيد في الوقت الحالي، وتحملت الباحثة أعباء العمل في هذه الرسالة رغم اشتداد المرض عليها

ومن ثَم وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم (714) بتاريخ 24 مارس 2025 مناقشة رسالتها؛ حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، وتكريمًا لجهود الباحثة.

علمًا بأن الباحثة كانت قد أعدت الرسالة على مدار 4 سنوات، وتتابع مع لجنة الإشراف على الرغم من ظروفها المرضية، وسيتم وضع اسم الباحثة على الكرسي المخصص لها وستقوم لجنة الإشراف بالرد على لجنة المناقشة بدلا من الباحثة حتى يتم استيفاء أركان المناقشة.

جدير بالذكر، أن هذه المناقشة تعتبر المناقشة الثانية لمثل هذه الحالة في جامعة الأزهر الشريف، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص جامعة الأزهر على علمائها ونتاجهم العلمي.

مناقشة رسالة الماجستير، فيتو

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسباب مناقشة رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها

من جانبه، وفي واقعة سابقة، كشف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر في وقت سابق أن إدارة الجامعة وافقت على مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة هانم محمود أبو اليزيد رغم وفاتها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن السبب الأول هو حماية الرسالة من السطو عليها أو سرقتها بأي طريقة كانت من قبل الباحثين الآخرين ولضمان حماية الملكية الفكرية للباحثة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن السبب الثاني يتمثل في رغبة إدارة الجامعة تكريم اسم الباحثة الراحلة خاصة وأنها انهت الرسالة قبل عدة أشهر من وفاتها وتسلمتها لجنة المناقشة بالفعل.

مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة ببورسعيد بالرغم من وفاتها

وتصدرت جامعة الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن مناقشة رسالة دكتوراة لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد، بالرغم من وفاة الباحثة.

وكانت الباحثة هانم محمود أبواليزيد محمد أبوالعزم توفيت في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي حيث سبب خبر وفاتها صدمة بين زملائها وأقرانها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر داخل جامعة الأزهر إلى أن الباحثة كانت أعدت الرسالة على مدار 4 سنوات، وتتابع مع لجنة الإشراف، وتم اعتماد اللجنة مناقشة الباحثة بمشاركة مناقشين خارجيين، ولكن توفاها الله بعد تسليم اللجنة نسخ الرسالة للنظر فيها، فتم استكمال أعمال مناقشة الرسالة وتحديد موعد مناقشة الرسالة بشكل علني ومنح الباحثة درجة المناقشة بالرغم من غيابها، وسيتم وضع اسم الباحثة في الكرسي المخصص لها.

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