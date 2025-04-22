انهيار سور يحطم تاكسي وصندوق كهرباء بالإسكندرية (صور)

تسبب انهيار سور قديم في شارع الترعة المردومة بحي شرق الإسكندرية، في تحطم سيارة تاكسي تصادف تواجدهما أسفل العقار وتلفيات بـ "صندوق كهرباء"، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار سور بشارع الشروق متفرع من شارع الترعة المردومة، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.



وتبين من المعاينة والفحص أن سقوط سور بقطعة أرض فضاء بالشارع المشار إليه، ما تسبب في تحطم سيارة تاكسي تصادف ركنها أسفل العقار وأضرار بصندوق كهرباء، دون حدوث إصابات.

قالت نهى خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة من السور والآيلة للسقوط، وإحالة الواقعة للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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