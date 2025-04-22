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ضربة أمنية خاطفة تطيح بـ "سيد التزوير" في الغربية

ضربة أمنية خاطفة
ضربة أمنية خاطفة تطيح بـ"سيد التزوير" في الغربية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية  بالتنسيق الكامل بين قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية في الإطاحة بأحد أخطر محترفي التزوير في البلاد، المتهم "أحمد. م."، صاحب سجل جنائي حافل، والذي كان يدير شبكة تزوير معقدة من داخل وكر مجهز بأحدث المعدات في قرية إبشواي التابعة لمركز قطور.

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التحريات الدقيقة كشفت عن "إمبراطورية إجرامية" يديرها المتهم، الذي أطلق عليه لقب "سيد التزوير"، حيث استغل معدات متطورة وأساليب متقنة لتزييف المحررات الرسمية، ما شكل تهديدًا مباشرًا للثقة في مؤسسات الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية بمحافظة الغربية وتمكنت من ضبط عدد هائل من الوثائق الرسمية المزورة، من بينها شهادات خبرة للقوى العاملة، خطابات موجهة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مستخرجات نجاح، استمارات الرقم القومي، ومستندات صادرة عن مؤسسات حكومية مختلفة.

وأسفرت المداهمة كذلك عن ضبط أدوات تزوير احترافية، من بينها أكلاشيهات ومعدات طباعة حديثة، تكشف حجم الاحترافية والدقة التي اتسمت بها هذه الشبكة الإجرامية.

أمام الأدلة الدامغة، اعترف المتهم بقيادته لشبكة منظمة تهدف إلى تدمير النظام القانوني وزعزعة الثقة العامة، وتبيّن من التحقيقات الأولية أن نشاطه الإجرامي امتد ليشمل مناطق وجهات متعددة، ما يجعل هذه القضية واحدة من أخطر.

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