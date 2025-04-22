بالأسماء، مصرع ثلاثة وإصابة عاملين بالصرف الصحي سقطوا داخل بيارة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم فى بيان لها تفاصيل جديدة، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين من العاملين بشركة الصرف الصحي بالمحافظة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومركز السيطرة، قد تلقت، اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد سقوط عمال داخل بيارة للصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو 21 والكائنة باتجاه محور أبو ذكرى بنطاق حي العجمي، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة وإصابة اثنين آخرين.

وأكدت المحافظة أن البلاغ تضمن سقوط عمال داخل بيارة للصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو 21 والكائنة باتجاه محور أبو ذكرى بنطاق حي العجمي.

الحادث وقع أثناء صيانة بيارة الصرف الصحي

وأوضحت المحافظة أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة اثنين آخرين، وبالمتابعة مع شركة الصرف الصحي تبين وقوع الحادث أثناء صيانة البيارة التابعة للشركة.

وأشارت المحافظة إلى أن أسماء ضحايا الحادث، هم: إيهاب عبد الرحمن نجم 43 سنة، وجورج روماني عبد الحكيم 45 سنة، ومتولي محمود متولي 40 سنة.

وتابعت المحافظة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وهم محمد خميس موسى ٦٠ سنة، وأنور أحمد شفيق ٤٣ سنة.

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