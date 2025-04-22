سقوط طالبة من الدور الثاني بمدرسة العامرية، وتعليم الإسكندرية: اختل توازنها

سقطت طالبة بمدرسة العامرية التجارية الثانوية من الدور الثاني بالمدرسة غرب الإسكندرية، مما تسبب في حالة من الهلع بين الطالبات، ونقلت الطالبة إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم.

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إن الطالبة اختل توازنها وسقطت من الدور الثاني عندما قامت بالوقوف على كرسي بالمدرسة وهو ما رصدته كاميرات المراقبة بالمدرسة.

وأضاف أبوزيد، أن حالة الطالبة مستقرة وأقرت بأنه اختل توازنها عندما قامت بالوقوف على كرسي بالدور الثاني دون سبب واضح، وأدلت بأقوالها في محضر رسمي.

في حين أرجع عدد من زملائها إلى قيامها بإلقاء نفسها من الدور الثاني بسبب تعرضها لضغوط تخص المنزل والمدرسة وهي تعمل لتوفير مصاريف دراستها.

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