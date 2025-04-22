الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط طالبة من الدور الثاني بمدرسة العامرية، وتعليم الإسكندرية: اختل توازنها

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

سقطت طالبة بمدرسة العامرية التجارية الثانوية من الدور الثاني بالمدرسة غرب الإسكندرية، مما تسبب في حالة من الهلع بين الطالبات، ونقلت الطالبة إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم. 

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إن الطالبة اختل توازنها وسقطت من الدور الثاني عندما قامت بالوقوف على كرسي بالمدرسة وهو ما رصدته كاميرات المراقبة بالمدرسة. 

وأضاف أبوزيد، أن حالة الطالبة مستقرة وأقرت بأنه اختل توازنها عندما قامت بالوقوف على كرسي بالدور الثاني دون سبب واضح، وأدلت بأقوالها في محضر رسمي.

في حين أرجع عدد من زملائها إلى قيامها بإلقاء نفسها من الدور الثاني بسبب تعرضها لضغوط تخص المنزل والمدرسة وهي تعمل لتوفير مصاريف دراستها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار تعليم الإسكندرية تعليم الاسكندريه مدير تعليم الاسكندرية سقوط طالبة بمدرسة العامرية اخبار حوادث الإسكندرية

مواد متعلقة

تعليم الإسكندرية يستقبل رئيس مجلس أمناء المحافظة

ads

الأكثر قراءة

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

آخر ظهور للبابا فرنسيس ونائب ترامب قبل وفاته، والنشطاء يكشفون حقيقة رائحة الكبريت (فيديو)

إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها وحكم تكرارها، كل ما تريد معرفته عن أحكام صلاة الاستخارة

تحدث عنه الرئيس السيسي.. السيوطي الإمام المجدد، صاحب الـ 1000 كتاب

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية