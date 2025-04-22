مكتبة الإسكندرية تفتتح سلسلة ورش عمل متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تفتتح مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ سلسلة جديدة لورش عمل متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن ورش العمل تُقدم على مدار أربعة أشهر، تحت شعار "إنتاجية مضاعفة في عصر الذكاء الاصطناعي".

تبدأ الفعاليات بمحاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: نظرة في الوضع الحالي"، يلقيها الأستاذ الدكتور محمد عصام خضر؛ أستاذ هندسة الاتصالات اللاسلكية بكلية الهندسة وعميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يُمنح الحاضرين بالاحتفالية فرصة التسجيل الأولى والأولوية للمشاركة في إحدى ورش العمل المتخصصة التي سيتم الإعلان عنها خلال الاحتفالية، والتي ستُنفذ استنادًا إلى تقييم احتياجات الجمهور حيث تشتمل على مجالات ريادة الأعمال والتعليم والإعلام واللغويات والهندسة. هذا وسيحصل جميع المشاركين بورش العمل على شهادة معتمدة من مكتبة الإسكندرية.

وتأتي الفعالية استمرارًا للتعاون المثمر والجهود المستمرة بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للعام الثالث على التوالي؛ لنشر الوعي الرقمي وتعزيز مهارات المستقبل، ورفع الوعي المجتمعي بتأثيرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة أمام المهتمين والباحثين والممارسين في هذا المجال وذلك في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري والعربي.

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