القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (167) من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (43) لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، ثم عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والإنضباط العسكرى الراقى.

منح الأنواط لأوائل الخريجين

واختتمت العروض بالعرض العسكرى بمشاركة مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمى كلية الضباط الإحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وعلى هامش الإحتفال تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن نقيب شهيد / ابراهيم السيد عواد أحد أبطال القوات المسلحة المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة والذى أطلق إسمه على الدفعة (167) ضباط إحتياط.

الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة

وألقى اللواء أح بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الإهتمام الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية ومعايير دقيقة ليكونوا خير نموذج للشباب المصرى القادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

حضر فعاليات الإحتفال اللواء أ ح أسامة نجا مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين.

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