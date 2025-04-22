بتروجت تنفذ توسعات "سوبك" في السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار

تقوم شركة بتروجت تنفيذ أعمال توسعة مجمع شركة السويس لتصنيع البترول سوبك، وذلك تمهيدا لافتتاح المجمع خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار.

تعزيز قدرات المجمع الإنتاجية

وتهدف التوسعات الجديدة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمجمع، حيث يُتوقع أن تسهم في تغطية نحو 10.7% من إجمالي احتياجات السوق المحلي من السولار، فضلًا عن إنتاج نحو 250 ألف طن سنويًا من الفحم البترولي و90 ألف طن من البوتاجاز.

وتُقدَّر القيمة السنوية لإجمالي الإنتاج بحوالي 1.54 مليار دولار، مما يعزز من مكانة المجمع كمكون استراتيجي في منظومة الطاقة الوطنية، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تنوع مصادر بتروجت خارجيا لجلب عملة صعبة للبلاد

وصرح المهندس وليد لطفي أن الشركة اتخذت خطوات مهمة لتوسيع أعمالها خارجيًا، من خلال التعاون مع عملاء جدد، وعقد شراكات جديدة في ليبيا، الأردن، الإمارات، الكويت.

كما استهدفت مشروعات صناعية في العراق، الجزائر، سلطنة عمان، إلى جانب فتح أسواق جديدة غير تقليدية، مثل موزمبيق، أنجولا، الكونغو، كرواتيا وغيرها.

لفت لطفي إلى أن بتروجت نجحت في تنويع مجالات عملها، من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية. كما تعاونت مع شركات عالمية لتنفيذ أنماط جديدة من المشروعات المتخصصة، ما يعزز ريادتها في هذه المجالات.

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