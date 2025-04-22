جهاز الزمالك يعلن جاهزية الجفالي لمواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، جاهزية التونسي أحمد الجفالي، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مباراة المصري المقبلة، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الجفالي في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح أمس الإثنين على ملعب النادي، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

وظهر اللاعب بصورة جيدة خلال الفقرة البدنية، كما شارك بشكل طبيعي في الجزء الفني من المران، ما يؤكد جاهزيته من الناحية البدنية والفنية.

وأكد الجهاز الفني أن الجفالي سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة المصري، في ظل الحاجة لجهوده خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تألقه قبل الإصابة وتقديمه مستويات مميزة.

ويواصل الزمالك استعداداته بكل قوة لمواصلة مشواره في الدوري، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز أمام المصري، لمواصلة الزحف نحو قمة جدول الترتيب في المرحلة الختامية من المسابقة المحلية.

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