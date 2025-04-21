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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استئناف تدريبات الفريق اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكان بيسيرو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

 

ويأتي قرار منح الراحة في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية للفريق في الفترة الحالية، خاصة أن المواجهة المقبلة أمام المصري يوم 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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