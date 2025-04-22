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حوادث

براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

النقد الأجنبي، فيتو
النقد الأجنبي، فيتو

 قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية، بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.

 

الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

 كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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