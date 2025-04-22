الجيزة تعلن الانتهاء من مشروع حيوي لتوسعة وتطوير طريق المنصورية (فيديو)

أعلنت مديرية الطرق بمحافظة الجيزة استكمال مشروع توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية، وذلك بدءًا من نهاية الرصف السابق بمدينة كرداسة وحتى صليبة المنصورية بمنشأة القناطر، مرورًا بأسفل محور الضبعة.



ويمتد هذا المشروع الهام بطول ثلاثة كيلومترات وبعرض 30 مترًا، مما سيساهم بشكل كبير في تيسير الحركة المرورية وخدمة سكان المناطق المحيطة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود السابقة في تطوير طريق المنصورية، الذي يعد شريانًا حيويًّا يربط بين العديد من المناطق الهامة في المحافظة.



ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق وتوفير طريق بديل وموازٍ للمحاور الرئيسية، مما يخفف الضغط المروري ويقلل من الازدحام، كما يساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع.



ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع آثار إيجابية كبيرة على حركة التنمية والاستثمار في المنطقة، حيث يسهل الوصول إلى المشروعات القائمة والجديدة، ويعزز من جاذبية المنطقة للسكان والمستثمرين على حد سواء.



وتؤكد محافظة الجيزة التزامها بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

ويعد استكمال تطوير طريق المنصورية خطوة هامة في هذا الاتجاه، ويعكس حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في الحصول على شبكة طرق حديثة ومتطورة.

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