الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

وضع 6500 ملصق على سيارات الأجرة و21 بانر بالتعريفات في مواقف الإسكندرية

ضبط المركبات المخالفة
ضبط المركبات المخالفة

 أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، توجيهات بتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية للحد من عشوائية المرورية وضبط المركبات المخالفة وإحكام الرقابة على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية.

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 كما أعطى تعليمات مشددة بمتابعة  تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

 

وقامت فى هذا الإطار  إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع ٢١ بانر يوضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط وذلك داخل  ٧ مواقف بنطاق المحافظة، وهي (موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو 21- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف بسيون أبو سليمان- موقف المنشية- الموقف الجديد).

كما تم توزيع 6500 ملصق خاص بسيارات السرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة. وذلك لضمان عدم قيام سائقي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما قامت إدارة المرور فى الفترة من  ٢٠ مارس وحتى ٢٠ أبريل بشن حملات مرورية مكثفة لضبط المركبات المخالفة أسفرت عن حجز ٩٧ سيارة مخالفة، و١٩٩ موتوسيكل و١٣١ توك توك، و٢٨ تروسيكل، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية ونشر الكمائن المرورية للحد من ظاهرة عشوائية سير المركبات.

 وكذلك تم الدفع بعدد من السيارات في المواقف ذات الكثافة السكانية الكبيرة حيث قامت إدارة المواقف بالتنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب لمدها حال الاحتياج بسيارات إضافية. حيث تم توفير ٦ سيارات أجرة في موقف (العوايد- العامرية ) وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بعدم تواجد سيارات في الخط.

وتنوه محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية

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الفريق أحمد خالد حسن الركوب الجديدة العوايد

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