الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

في مقتل عامل دليفري، النيابة: حبس سائق السيارة 4 أيام وإجراء تحليل مخدرات له

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

خرج ساعيا على رزقه، ولكنه لم يعلم أنه المشوار الأخير له، وأنه لن يعود إلى منزله.

عامل ديلفري يقضي يومه في توصيل الطلبات إلى المنازل لقي مصرعه في حادث تصادم بمنطقة  مدينة نصر. 


أثناء سير عامل ديلفري مستقلا دراجته النارية، التي يعمل عليها في توصيل طلبات بأحد شوارع منطقة مدينة نصر بالقاهرة في طريقه بشكل طبيعي، إذا بسائق سيارة يصطدم به من الخلف فيسقطه على الأرض غارقا في دمائه من شدة الصدمة.


على الفور تجمع الأهالي حول المجني عليه محاولين إنقاذه، ولكن قضاء الله نفذ وصعدت روح عامل الديلفري إلى بارئها واستغل المتهم هذه اللحظات، وفر هاربا بسيارته. 

حادث تصادم أسفر عن مصرع عامل

أبلغ الأهالي قسم شرطة مدينة نصر بأن هناك حادث تصادم، أسفر عن مصرع عامل، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 وبالفحص، تبين اصطدام سائق سيارة من الخلف بدراجة نارية يقودها المجني عليه؛ مما أدى إلى انقلاب الدراجة، فيما طار قائدها في الهواء من شدة الاصطدام، ثم سقط على الأرض غارقا في دمائه، وتوفي في الحال.


تحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة النارية ومتعلقات المتوفى، ثم أبلغت نيابة مدينة نصر التي صرحت بدفن جثة الأخير عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم.


عقب تقنين الاجراءات شكلت قوات الأمن فريق بحث ونجحت جهوده في ضبط المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته إلى معمل السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وكشفت مناظرة النيابة أن جثة المجني عليه عُثر بها على إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسد ونزيف خارجي شديد وكسر بالجمجمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل يستقله عامل، مما أسفر عن انقلاب المركبة التي يقودها وإصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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مديرية أمن القاهرة النيابة العامة منطقة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر

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