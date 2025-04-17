التحريات: انقلاب موتوسيكل وراء مصرع عامل صدمته سيارة بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة عامل لقي مصرعه بعد أن اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي كان يقودها بأحد شوارع منطقة مدينة نصر، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.



وكشفت مناظرة النيابة ان جثة المجني عليه عثر بها على إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسد ونزيف خارجي شديد وكسر بالجمجمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل يستقله عامل، مما أسفر عن انقلاب المركبة التي يقودها وإصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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