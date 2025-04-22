بحد أدنى 60%، جامعة الإسكندرية تعدل نسبة اجتياز الطلاب اختبار اللغة الإنجليزية

جدد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الموافقة على قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2022 والخاص بتعديل نسبة اجتياز الطلاب إختبار اللغة الإنجليزية AUEBT لتكون بحد أدنى 60% بدلا من 50% على كليات الجامعة ومعاهدها.

ووافق المجلس على مقترح كلية الصيدلة والخاص بإعتماد برنامج الدبلوم المهني( ممارسة الصيدلة الرياضية) وكذلك برنامج الماجستير المهني في الصيدلة الإشعاعية وهي درجة مشتركة بين كلية الصيدلة ( قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية) ومعهد البحوث الطبية ( قسم علم الإشعاع) وهيئة الطاقة الذرية.

كما استعرض المجلس ملخصا لبعض الاتفاقيات الدولية والموضوعات البحثية المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة الإسكندرية، حيث وافق المجلس علي الإتفاقية الخاصة باستعمال Biobank Data Uk في مشروع التخرج الخاص بمجموعة من طلاب كلية الهندسة قسم هندسة الحاسب والنظم.

ووافق علي تجديد إتفاقية التعاون بين جامعة قبرص وجامعة الإسكندرية للتعاون في المجالات البحثية والأكاديمية ذات الإهتمام المشترك، وإتفاقية التعاون الأكاديمي المقترحة بين جامعة توهوكو اليابانية وجامعة الإسكندرية، ووافق علي إتفاقية الإعتراف بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وجامعة برنموث بالمملكة المتحدة.

وتمت الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والجامعة القومية للأبحاث النووية بروسيا، وإتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية( كلية الأعمال) ومدرسة ديجروت للأعمال-أونتاريو- كندا بغرض التعاون في المجالات البحثية والاكاديمية ذات الإهتمام المشترك، وإتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة غرناطة بأسبانيا في مجال التبادل الطلابي بين الجامعتين.

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