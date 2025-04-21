البيئة ترفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع وشم النسيم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن رفع درجة الاستعداد في المحميات الطبيعية بجميع أنحاء الجمهورية، استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرة إلى أن المحميات تمثل وجهة مثالية للاستمتاع بجمال الطبيعة والتنوع البيولوجي الذي تنفرد به مصر، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على توفير تجربة بيئية متكاملة وآمنة داخل المحميات، من خلال تجهيز المرافق وتوفير سبل الراحة للزائرين، بما يضمن قضاء أوقات ممتعة وسط الطبيعة الخلابة والتعرف على الكنوز البيئية والتراث الثقافي الغني الذي تحويه المحميات المصرية.

توفير فرق إنقاذ في المحميات البحرية،

وأوضحت فؤاد أن كافة الإجراءات اللازمة قد تم اتخاذها لضمان سلامة الزائرين، حيث تم توفير فرق إنقاذ في المحميات البحرية، بالإضافة إلى تواجد باحثين ومتخصصين لتقديم التوعية البيئية، وشرح أهمية المحميات ودورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام بالسلوك البيئي السليم، داعية الزوار إلى احترام الطبيعة والمحافظة على نظافة المحميات، والالتزام بالقواعد البيئية وعلى رأسها: "لا تترك شيئًا خلفك، ولا تأخذ شيئًا معك"، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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