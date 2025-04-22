الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

استعرض النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم منه وموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

 

التكنولوجيا الصناعية الحديثة

وقال النائب في طلبه: تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.

وتابع: إن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.

 

التصنيع التشاركي مع كيانات دولية

وأردف: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.

واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك الطاقة الاستثمار في التكنولوجيا الأعمال العام التحولات العالمية التكنولوجيا النظيفة الجلسة العامة الصناعة الخضراء المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تحقيق الاستدامة

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية 25/26 للجنة الشئون المالية والاقتصادية

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية