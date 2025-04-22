ابتزاز بصور وفيديوهات يقود عامل إلى السجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات على عامل، بعد إدانته بابتزاز صديقته السابقة باستخدام صور ومقاطع فيديو غير لائقة، في العياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم فتاة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في العياط تتهم فيه شخصا كانت تربطها به علاقة عاطفية، بأنه قام بتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون علمها أو موافقتها، بهدف إجبارها على إقامة علاقة غير مشروعة معه.

وبحسب ما كشفته التحقيقات، فإن المتهم حصل على الصور خلال فترة علاقتهما، ثم استخدمها لاحقا كأداة ضغط وتهديد، بعدما رفضت الاستمرار في العلاقة.

وأكدت النيابة أن المتهم أنشأ حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"فيسبوك" من أجل تنفيذ جريمته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تجاوز حدود الخصوصية، واستغل وسائل الاتصال لإزعاج ومضايقة المجني عليها، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضده.

وبناء على ما ورد في التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل.

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