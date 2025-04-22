تفاصيل تحقيقات ابتزاز طالب صيدلة لزميلاته بصور مفبركة، وقرار عاجل من النيابة

قررت نيابة الجيزة حجز طالب بكلية الصيدلة بجامعة خاصة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بابتزاز عدد من زميلاته بصور مفبركة تم إعدادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة داخل الجامعة.

وكانت النيابة بدأت تحقيقاتها عقب تلقي بلاغات من عدد من الطالبات، أفدن فيها بتعرضهن للابتزاز من مجهول، أرسل إليهن صورا مركبة تظهر وجوههن على أجساد عارية، وطلب منهن إقامة علاقات غير مشروعة، مهددا بنشر الصور في حال الرفض.

التحريات التي قادها ضباط مباحث أكتوبر أول، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، كشفت أن المتهم يدعى "محمد. س" ويبلغ من العمر 22 عاما، وأنه أنشأ حسابات وهمية على تطبيق "تليجرام" استخدمها في إرسال الصور والرسائل المبتزة للضحايا.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم تفصيلا بارتكاب الوقائع، مؤكدا أنه حصل على الصور من الحسابات الشخصية للطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم استخدم برنامجا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتركيبها على أجساد عارية.

كما يواصل فريق المباحث تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، لفحص مدى تورط المتهم في وقائع مماثلة، وحصر عدد الضحايا، تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض نتائج التحريات النهائية على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.