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أخبار مصر

تفاصيل خطة توريد القطارات الجديدة لمترو الخط الأول

مترو، فيتو
مترو، فيتو

تابعت الهيئة القومية للأنفاق، إجراءات تصنيع القطارات الجديدة لمترو الأنفاق والمقرر تشغيلها على الخط الأول للمترو “المرج - حلوان” فى إطار خطة رفع مستوى الخدمات على الخط الأول.

قطارات المترو الجديدة 

انتهت CAF الإسبانية من تطوير أول قطار من قطارات مترو الخط الأول (المرج – حلوان)، ضمن عقد لتأهيل 23 قطارًا يابانيًا قديمًا، يشمل تركيب تكييف وشاشات وتحديث نظم الإضاءة. 

وقد تم تنفيذ أول قطار في إسبانيا، على أن تُستكمل باقي القطارات داخل ورشة “كوتسيكا” المصرية بنسبة مكون محلي 40%.

وبذلك، يخدم على الخط الأول 98 قطارًا مكيفًا، تشمل 55 قطارًا فرنسيًا، و20 قطارًا كوريًا، و23 قطارًا يابانيًا مُعاد تأهيله، سيُعتمد على هذا الأسطول في خفض زمن التقاطر، بالتوازي مع مد الخط 22 كم إضافية إلى شبين القناطر، ليصبح الخط الأول من أطول خطوط المترو عالميًا، ويعمل بأحد أقل معدلات التقاطر في العالم.

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خطوط المترو مترو الخط الاول القناطر أسبانية

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