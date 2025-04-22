الثلاثاء 22 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأتوبيس الترددي يدخل مرحلة جديدة

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى
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انتهت الشركات المنفذة لمشروع  الأتوبيس الترددي  من تركيب كوبري المشاة المعدني لخدمة ركاب مشروع الأتوبيس الترددي BRT بمحطة المرج، ضمن محطات المرحلة الأولى للمشروع.

ومن المقرر أن يشاهد المواطنون الأتوبيس قريبا  أثناء سيره في أولى مراحل التشغيل التجريبي.

تركيب كوبري المشاة المعدني لخدمة ركاب مشروع الأوتوبيس

تحتوي المرحلة الاولي للاوتوبيس الترددي على عدد 14 محطة تبدأ بمحطة " تقاطع الدائرى مع طريق الاسكندرية الزراعي وحتى محطة " اكاديمية الشرطة".

يجري حاليا اعمال تجارب القيادة بمسار المرحلة الأولي للمشروع بعدد 10 اوتوبيسات..

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، كل ما تريد معرفته حول أسعار الأتوبيس الترددي.  

أسعار الأتوبيس الترددي بحسب عدد المحطات

وبشأن أسعار الأتوبيس الترددي، قال مصدر مسئول إن أسعار التذاكر سيتم حسابها بناء على عدد المحطات التى يستقلها الراكب ولن تكون هناك تذكرة موحدة أو سعر موحد ولكن الأسعار ستكون بناء على عدد المحطات. 

وفيما يخص أسعار تذاكر الأتوبيس الترددى، يجرى دراسة مقترحين، الأول؛ هو أن تكون بنظام عدد المحطات بشكل كامل والنظام الثاني يتم حسابها بنظام القطاعات على أن يكون كل قطاع عبارة عن 8 إلى 9 محطات وفى حالة تخطى عدد محطات القطاع يدفع الراكب ثمن القطاعين.

ومن ناحية أخرى، بدأت وزارة النقل في  تركيب الملصقات التعريفية على المحطات وعلى خط سير الأتوبيس الترددي تمهيدا لبدء تشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة.

 

4 معلومات لابد أن تعرفها عن الأتوبيس الترددي 

- مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنّه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق

- لم تعلن الوزارة حتى الآن عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) حيث إن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون مرنا ومرتبطا بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكل المحطات.

 

- تراعي الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق  التوازن بين الوضع الاقتصادى للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة وكذلك مصاريف التشغيل بحيث يكون سعر التذكرة  مرن وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع مع الاحتفاظ بفارق التميز فى أداء الخدمة المقدمة من الوزارة من حيث انضباط فى المواعيد وسهولة الوصول وإتاحة الخدمة وإدارة الاعطال باحترافيه ومعلومات الرحلة ومراعاة كود الإتاحة لذوي الهمم وتكييف الهواء فى وسيلة النقل وراحة المقعد وتقديم خدمة الاشتراكات المنخفضة وغير متاحة فى خدمة التنقل بالميكروباص وبحيث ينتج عن ذلك  بإن يكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبة لدخل المواطن فى نفس الوقت.

- أهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بالوزارة كما تهيب بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تهدف الى اثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي


ويستهدف مشروع الأتوبيس الترددي تشغيل 100 أتوبيس كهربائي، بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت.

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