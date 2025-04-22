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أسنان عين شمس تنظم قافلة طبية لدار أيتام

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 نظمت كلية طب الأسنان بـ جامعة عين شمس ومركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر، قافلة طبية توعوية للكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان بمؤسسة للأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان، ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإسراء أحمد منسق التعاون بين جامعة عين شمس ومركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر.

 

تهدف القافلة إلى الكشف المبكر عن أمراض اللثة والأسنان وللوقاية من الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية وعدم اتباع النظم الصحية فى التغذية والكشف المبكر عن الإصابات سواء بالحساسية أو الأمراض.
 

وتم الكشف على الأطفال وتوعيتهم بأهمية تناول الغذاء الصحى لسلامة الأسنان والذى يحتوى على الألبان ومنتجاتها لتزويدهم بالكالسيوم وفيتامين "د" المهمين فى صحة الاسنان، وضرورة تناول اللحوم الحمراء والأسماك وفوائد الفاكهة والخضروات لصحة الجسم، والتحذير من الاكثار من الحلوى وتناول الحلويات التى تلتصق بالأسنان لانها تتسبب فى تسوسها والتشديد على غسيل الأسنان بعد تناول الحلوى للتخلص من البقايا التى تلتصق بالأسنان وتسبب التلوث.

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جامعة عين شمس أمراض الفم امراض اللثة اللحوم الحمراء ذوى الاحتياجات الخاصة صحة الاسنان كلية طب الأسنان

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