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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لقسم العقاقير بـ صيدلة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، تحت عنوان "علم المناعة: دور الطبيعة في صحة الجهاز المناعي"، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ريحاب عثمان، القائم بعمل عميد الكلية.

 

انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقسم العقاقير بصيدلة عين شمس

 افتتحت المؤتمر الدكتورة أميمة عبد الكريم الدهشان، رئيسة قسم العقاقير، فيما ألقى الدكتور عبد الناصر سنجاب، أستاذ العقاقير ورئيس مركز أبحاث وتطوير اكتشاف الأدوية، ورئيس قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، الكلمة الافتتاحية، مشيدًا بأهمية البحث العلمي في تطوير أساليب دعم صحة الجهاز المناعي عبر الاستفادة من المصادر الطبيعية.

 

وشهد المؤتمر سلسلة من المحاضرات العلمية قدمها نخبة من كبار الأساتذة، حيث استعرض الدكتور سمير عثمان، أستاذ العقاقير ووكيل كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، محاضرة بعنوان "الطب العشبي: طريق طبيعي لعلاج أمراض المناعة وتخفيف آثار العلاج التقليدي"، سلط فيها الضوء على فوائد الأعشاب الطبية ودورها التكميلي في علاج أمراض المناعة.

كما تناول الدكتور شريف عبادة، أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس، في محاضرته موضوع "المنتجات الغذائية العلاجية في اضطرابات المناعة الذاتية الجلدية"، مستعرضًا أحدث الأبحاث في هذا المجال.

واختتمت الجلسات العلمية بمحاضرة للدكتورة أريج رشدي، مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية طب البنات – جامعة الأزهر، تحت عنوان "دور المنتجات الطبيعية في تقوية الجهاز المناعي"، حيث ناقشت أهم المكملات والمستخلصات الطبيعية المستخدمة لدعم وظائف المناعة.
وقد أتاح المؤتمر للطلاب فرصة ثمينة لمناقشة آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المقررات الدراسية الخاصة بالقسم، في إطار تعزيز دور الطلاب في تطوير العملية التعليمية.

كما شهدت الفعاليات عرضًا لإنجازات قسم العقاقير خلال العام الدراسي 2024/2025، إلى جانب الإعلان عن الفائزة بجائزة الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب لأفضل بحث علمي مستخرج من رسالة ماجستير أو دكتوراه، والتي حصلت عليها الدكتورة نسمة خالد.

وتضمن المؤتمر أيضًا تكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة العملية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025، إلى جانب تكريم الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والطلاب الذين أحرزوا الدرجة النهائية في امتحانات الميدترم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025.

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