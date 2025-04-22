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رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة العودة أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبلة. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

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