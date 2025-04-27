الأحد 27 أبريل 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، قد قَرَن الله -تعالى- في غير موضعٍ من القرآن الكريم الصلاةَ باستقامة الخُلُق، فقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

 

فـالصلاة تَبني وتُقّوِّم الوازع الأخلاقي وجوانب عديدةٍ أُخرى، منها الجانب الفكري؛ حيث تَحُثُّ المُسلمَ على التفكُّر والتدبُّر في خلق الله -تعالى-، ويحرص المسلم فيها على التَزيّنِ والتَّطِيب وأن يكون بأفضل حُلّةٍ أمام الله، وغير ذلك من الجوانب.

 

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 12:53 م

 

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 12:58 م

 

موعد أذان الظهر بأسوان: 12:46 ص

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

 

القاهرة:

 

الفجر: 4:42 ص

 

الظهر: 12:53 م

 

العصر: 4:29 م

 

المغرب: 7:30 م

 

العشاء: 8:53 م

 

الإسكندرية:

 

الفجر: 4:44 ص

 

الظهر: 12:58 م

 

العصر: 4:36 م

 

المغرب: 7:37 م

 

العشاء: 9:02 م

 

أسوان:

 

الفجر: 4:50 ص

 

الظهر: 12:46 م

 

العصر: 4:13 م

 

المغرب: 7:15 م

 

العشاء: 8:33 م

 

الإسماعيلية:

 

الفجر: 4:36 ص

 

الظهر: 12:49 م

 

العصر: 4:26 م

 

المغرب: 7:27 م

 

العشاء: 8:51 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة وسيلة لسكينة النفس واستقرارها، وفي أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)؛ توجيهٌ نحو الأناة وعدم الاستعجال، فيتعلم المسلم كيف يعيش كل لحظةٍ من حياته دون تَعجُّل، ويكون مُدركاً أنّ الأمر كلّه بيد الله، وأنّ الضر والنّفع بيده -سبحانه- وحده.

فضل الصلاة، وإنّ للصلاة آثاراً عظيمة على المجتمع المسلم، فعندما يقرأ المسلم آية: (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)،[٩] وما فيها من دلالاتٍ على أهمية صلاة الجماعة وجوباً كما في صلاة الجمعة، أو رغبةً في الأجر كما في بقيّة الصلوات؛ فإنّ ذلك فيه آثار مختلفة وعديدة على كُلٍ من الفرد والمُجتمع.

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