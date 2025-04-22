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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يطير إلى الكويت للمشاركة في عدد من الفعاليات

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 غادر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، متوجهًا إلى دولة الكويت الشقيق، للمشاركة في عدد من الفعاليات التعليمية والبحثية الهامة، وذلك في إطار دعم مصر للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وزير التعليم العالي يغادر إلى الكويت للمشاركة في قمة كيو إس 

ويشارك الوزير في الجلسة الختامية لقمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025"، والتي تستضيفها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أبريل، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي الجامعات ومؤسسات التصنيف العالمية.

كما يُلقي الدكتور محمد أيمن عاشور كلمة افتتاحية حول "بنك المعرفة المصري – الدولي"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، والذي يُعقد في رحاب الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ أبريل الجاري، تحت شعار "التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي".

 آليات تطوير التعليم في ضوء التحول الرقمي

ويُشارك الوزير كذلك في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر، حول دور بنك المعرفة المصري والتوسع الإقليمي، وذلك بمشاركة ممثلي أكثر من ٢٥٠ جامعة عربية، في إطار دعم التكامل العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية.

ويُعد هذا المؤتمر محفلًا رئيسيًا يجمع رؤساء الجامعات العربية، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، واستعراض آليات تطوير التعليم في ضوء التحول الرقمي، وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والتعلم والابتكار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الحضور الدولي في المحافل التعليمية، وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها في العالم العربي، وتأكيدًا على الدور الريادي لمصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.

يرافق الوزير خلال الزيارة كل من الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والمهندس ماجد الصادق، القائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية وأمين عام بنك المعرفة المصري.

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