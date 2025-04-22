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حوادث

"عوضي على الله"، أقوال مالك شقة نشب بها حريق في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

استمعت نيابة السلام إلى أقوال مالك شقة سكنية نشب بها حريق في شارع مالك بمنطقة السلام، دون وقوع أي إصابات.

ولم يشتبه مالك الشقة في أحد جنائيا ولم يتهم أحد، قائلا: “محدش حرقها.. عوضي على الله”.
 

 

حريق شقة بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي كشفت أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران في الشقة.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام

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