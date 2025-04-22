محافظ جنوب سيناء يبحث مع رجل الأعمال الإيطالي برياتوني تنظيم فعاليات دولية بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رجل الأعمال الإيطالي “أوجينيو برياتوني”، مالك منتجع دومينا كورال باي بشرم الشيخ، يرافقه المستشار القانوني للمجموعة السياحية وليد زكريا، وذلك في زيارة ودية خلال تواجد المستثمر الإيطالي بشرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء يبحث مع رجل الأعمال الإيطالي برياتوني سبل دعم السياحة وتنظيم فعاليات دولية بشرم الشيخ

خلال الزيارة، قدّم برياتوني التهنئة للمحافظ بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، وذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار، وللقيادة السياسية دوام النجاح والتوفيق.

وتناول اللقاء نقاشًا موسّعًا حول مستجدات القطاع السياحي بالمحافظة، حيث أشاد برياتوني بالفعاليات السياحية النوعية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، وعلى رأسها عرض سيارات الفيراري الفريد من نوعه، والذي نظمته المحافظة ولاقي تفاعلًا كبيرًا من الزوار، مؤكدًا مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية قادرة على جذب الأنظار.

كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم حدث عالمي مرتقب في الشهر المقبل، يتضمن سباقًا يضم أكثر من 100 سيارة لامبورجيني و39 سيارة فيراري، سيتم تنظيمه في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، في فعالية غير مسبوقة تعكس جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد برياتوني دعمه الكامل لمحافظة جنوب سيناء، واستعداده لتقديم كافة سبل الدعم لتعزيز الحركة السياحية، والترويج لشرم الشيخ على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المدينة لا تزال الوجهة المفضلة لدى السياح الإيطاليين.

من جانبه، رحّب المحافظ بالزيارة، مشيدًا بالدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية السياحية، مؤكدًا أن جنوب سيناء تُعد من أكثر المحافظات جذبًا للاستثمار الأجنبي، لما تتمتع به من استقرار سياسي ومناخ محفّز للسياحة المستدامة، في ظل التوجيهات المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأختُتم اللقاء بتبادل كلمات التقدير والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون المثمر بين الجانبين، بما يسهم في دفع القطاع السياحي قدمًا وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

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