وزير الرياضة يتفقد تنفيذ القوافل التعليمية بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات المشروع القومى من القوافل التعليمية والتنويرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "نطور لنبني مستقبلًا مستدامًا"، للعام الـ12 على التوالى، والتي تم تنفيذها بمدرسة سعد أبو ريده بشلاتين، للمرحلتين "الإعدادية والثانوية".

يأتي ذلك ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب في محافظة البحر الأحمر.

وزير الشباب والرياضة يتفقد تنفيذ القوافل التعليمية بمحافظة البحر الأحمر

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعليم سيظل قاطرة تدفع عجلة التقدم العلمي، والنجاح الاقتصادي، والنمو المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية التعليم ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال بناء الإنسان وتأهيله وتمكينه والاستثمار في قدراته وإمكاناته.

وزير الشباب والرياضة يتفقد تنفيذ القوافل التعليمية بمحافظة البحر الأحمر

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن القوافل التعليمية والتنويرية تُعد إحدى المبادرات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، ومساعدته على تحقيق الشمولية والجودة، والدولة المصرية تولي أهمية كبيرة نحو الاستثمار في التعليم حيث يُعد حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة بين مختلف محاور العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وأكاديميين ومشرفين تربويين، وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مختلف مجالات ونواحي الحياة.

ونوه وزير الشباب إلى أن القوافل التعليمية والتنويرية خلال الـسنوات الــ11 الماضية نجحت في الوصول إلي 2 مليون و300 ألف طالب وطالبة، ونستهدف هذا العام الوصول إلى 150 ألف طالب، حيث تُعد القوفل التعليمية إحدى المبادرات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، ومساعدته على تحقيق الشمولية والجودة.

وتتناول القافلة جانب تنويري يضم جلسة نقاشية حول إستراتيجية " صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى " وتطرقت الي إن مخاطر الإدمان لا تقتصر على تدمير العقل البشرى بل يمتد لتدمير الصحة وتدمير الإنسان والاضرار بالوطن، وايضًا عقد ورش عمل حول أضرار تعاطى المواد المخدرة بمشاركة ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أشرف صبحي يتفقد المنشآت الرياضية والشبابية في شلاتين وأبو رماد وحلايب

ووصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة البحر الأحمر، لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب.

واستهل الدكتور أشرف صبحي زيارته بافتتاح أعمال تطوير ملعبين خماسي بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

وداخل مركز شباب مرسي حميرة نفذ الاتحاد المصري للثقافة الرياضية التابع للإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية عدد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة عدد من الشباب والنشء.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم المناطق الحدودية، وتوفير بيئة تنموية شاملة لشبابها، والعمل على تنفيذ برامج متكاملة تشمل التعليم، الرياضة، والصحة، بما يعزز من قدرات الشباب ويرسّخ قيم الانتماء.

أشرف صبحي يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب

أشار صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم خدمات متميزة للشباب في هذه المناطق الحيوية، والتي تعد من أبرز المواقع التي تحتاج إلى رعاية خاصة من كافة الجوانب الرياضية والثقافية.

وشدد "صبحي" على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في تنمية مهارات الشباب، وتوفير بيئة متميزة لهم لتمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في دعم هذه المراكز وتوفير كافة الإمكانيات لها لتكون ملتقى رياضيًا وثقافيًا حقيقيًا.

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