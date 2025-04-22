الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، انتظام الحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة وكثافات محدودة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، انتظام حركة السيارات، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتيسير حركة السيارات ومنع أي تكدسات.

 

انتظام تام بالمحاور والميادين الحيوية

 

ورصدت المتابعة الميدانية، انتظاما ملحوظًا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، كما سادت المرونة جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، وسط استقرار مروري بمحاور كورنيش النيل خاصة في الاتجاه المؤدي إلى الملك الصالح وحلوان.

وفي الجيزة، انتظمت حركة المركبات بشوارع النيل السياحي، الهرم، البحر الأعظم، المريوطية، والوراق، مع وجود بعض الاختناقات المرورية.

 

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 كما بدت الحالة المرورية هادئة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو في الاتجاهين.

وظهرت كثافات محدودة ببعض المحاور وميادين كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبري 6 أكتوبر ومحور جمال عبد الناصر وميدان رمسيس وشوارع شبرا مصر والهرم وفيصل.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة حركة السير عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحاور للتدخل الفوري حال وقوع أي أعطال أو حوادث مفاجئة، فيما ناشدت الإدارة العامة للمرور  قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان استمرار السيولة وتحقيق السلامة للجميع.

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