غدا، ثلاث أمسيات جديدة على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ثلاث ندوات وأمسيات فكرية هامة على مدار ساعات غد الأربعاء الموافق 23 إبريل.

وتستهل تلك الندوات بندوة معنونة بـ "الاستثناءات الواردة على حق المؤلف... استثناء المكتبات ودور الوثائق والمحفوظات" وتنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة وذلك تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025.

يدير الندوة: د/سرفيناز أحمد - مدير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، عضو لجنة الكتاب والنشر،والمشاركون بجلساتها هم د/ أحمد أمان - نائب مدير مكتبة مصر العامة للمكتبات الإقليمية والفرعية - عضو لجنة الكتاب والنشر د/ حسام لطفي - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف - عضو لجنة حماية الملكية الفكرية د./ عبد الله محمد نور الدين- مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية - عضو لجنة حماية الملكية الفكرية د./عبير صبحي - مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء - عضو لجنة الكتاب والنشر. تقام الندوة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

تليخا مائدة مستديرة بعنوان "الميتافيرس ومتحدى الإعاقة في مصر"، والتي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة د/ حامد عيد بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة د منى الحديدي ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية برئاسة د. محمد خليف، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الأربعاء بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة..

يدير الندوة: د. حامد عيد – أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة- مستشار ثقافى سابق بالمغرب- مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري..

والمتحدثون:-

د/ دينا محسن- المدير الإقليمي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمنظمة (Amideast).

د/ رفعت جبر - رئيس قسم البيوتكنولوجى بكلية العلوم - جامعة القاهرة - عضو لجنة الثقافة العلمية.

د/ شيرين محرم - رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

د/ شيماء حلمى- مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة دمنهور - عضو لجنة الشباب.

د/عبدالمنعم الشرقاوي- رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

د/ فتحى عامر -خبير الإعلام الرقمى - عضو لجنة الثقافة الرقمية.

د/ ماجد عياد - مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والتخطيط (intas)- عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية.

-د/محمد خليف -استشارى الابتكار والتحول الرقمى-مقرر لجنة الثقافة الرقمية.

د/ منى الحديدى- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب- جامعة حلوان- مقررة لجنة الشباب.



وتختتم أمسيات غدا الأربعاء بندوة "صلاح فضل.. حصاد الرحلة" ستقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة

وستنطلق أولى فعاليات سلسلة ندوات حصاد الرحلة، ندوة "صلاح فضل.. حصاد الرحلة"، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية برئاسة د/ أحمد درويش، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يدير الندوة:

د/ شريف الجيار - "أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن السابق - بجامعة بني سويف".. والمشاركون بها:

د/ أماني فؤاد - "أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون"

د/ خيري دومة - "أستاذ النقد الأدبي - كلية الآداب - جامعة القاهرة"

د/ رضا عطية - "ناقد أدبي"

د/ صلاح السروي - " أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب -جامعة حلوان "

د/ مجدي توفيق - "أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب - جامعة الفيوم"

والناقد مصطفى عبدالله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.