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حوادث

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

المنتجة سارة خليفة،
المنتجة سارة خليفة، فيتو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية حول ضبط المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة والمتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، عن تفاصيل جديدة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كونت مع مصريين وأجانب تشكيلًا عصابيًّا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن شركاء المتهمين الأجانب اقترحوا عليها تصنيع مخدري الحشيش والشابو داخل مصر بمنتجات ومواد تجلبها من شركائها الأجانب في الصين عبر أشخاص مصريين وأجانب.


وأشارت التحريات أنه تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين الذين بضبطهم عثر بحوزتهم علي ٢٠٠ كيلو من مخدري الحشيش والشابو المصنعين وسيارات نقل للمواد وعملات أجنبية ومحلية حصيلة التجارة غير المشروعة.


وأوضحت التحريات أن المتهمين اعترفوا على المنتجة سارة خليفة بأنها وراء تكوين التشكيل العصابي ولها علاقات بالشركاء الأجانب.

 

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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