مصدر أمني بالأقصر لـ"فيتو": لم نتلق بلاغات تحرش خلال عيد القيامة وشم النسيم

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن أقسام الشرطة في الـ6 دوائر الأمنية لم تتلق أي بلاغات تحرش خلال احتفالات عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط وأيضًا عيد شم النسيم.

أمن الأقصر: لم نتلقى بلاغات تحرش خلال عيد القيامة المجيد وعيد الربيع

وأكد المصدر الأمني أن هناك خطة أمنية محكمة لتأمين المواطنين فى أماكن التجمعات والمنتزهات والملاهى بجميع مراكز وأقسام محافظة الأقصر، خلال أعياد المسيحيين والربيع.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، وكل من تسول له نفسه إفساد فرحة المواطنين واحتفالاتهم بعيد الفطر، موضحًا أنه تم زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية لتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، فضلا عن عمل دوريات متحركة تجوب الشوارع الرئيسية والجانبية لتأمين المواطنين في أماكن التجمعات والمنشآت الحيوية للحماية من أي محاولات عنف أو شغب.

خطة وزارة الداخلية لتأمين أعياد الربيع والأقباط

وكانت أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ بكافة قطاعات الوزارة، وبدأت الاستنفار الأمنى لتنفيذ التدابير الأمنية المحكمة لتأمين احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء، من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين ومحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وفعّلت كافة مديريات الأمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات، وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.



واستعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية، وما تحققه من حماية لأمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، واستمرار تكثيف الجهود الأمنية على كافة المستويات، مع التأكيد على التواجد الأمنى الميدانى الفعال والانضباطي للقوات، والاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لضمان الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات للخروج على القانون، بما يعكس الوجه الحضارى للبلاد.



وأمر وزير الداخلية بمواصلة اليقظة الأمنية والانتشار المكثف لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة، وأماكن تجمع المواطنين مثل المتنزهات والحدائق العامة، والمسطحات المائية، والمقاصد السياحية، ودور السينما، مؤكدًا ضرورة المتابعة والرصد المبكر لأى محاولات قد تعكر صفو الأجواء الاحتفالية، مع تأكيد مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

وأكد وزير الداخلية أهمية تكثيف الحملات المرورية، ونشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين، وضبط المخالفات، وتحقيق السيولة المرورية، مع تعزيز الربط بين غرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش، والأكمنة الحدودية، والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، بما يرسخ مفهوم الردع العام ويعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين، مع ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب أو احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

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