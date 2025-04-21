الرعاية الصحية بالأقصر لـ"فيتو": لم نرصد أي حالات تسمم غذائي حتى الآن

قال الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر: إن مستشفيات الأقصر لم تستقبل أي حالات تسمم غذائي على مدار اليوم الإثنين، إثر تناول وجبات الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة خلال احتفالات عيد شم النسيم.



وأكد مدير الرعاية الصحية في الأقصر لـ«فيتو»، أن المستشفيات رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وجرى مراجعة توافر العقاقير الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة سير أعمال مستشفيات الأقصر خلال أعياد الربيع.

انتشار الفرق الطبية في ساحات وميادين الأقصر وقراها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع

وأضاف مدير الرعاية الصحية بالأقصر أن فرق الانتشار الطبى التابعة لإدارة الرعاية الأولية بالفرع بالتأمين الطبي للاحتفالات تستمر بالتواجد في الساحات والميادين بمدن المحافظة والقرى التابعة لها لضمان توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وتقدم خدمات الكشف على الأمراض المزمنة وقياس الضغط والسكر والقلب إلى جانب تقديم التوعية الصحية والإرشادات الضرورية للأسر والمواطنين أثناء الاحتفالات بعيد القيامة وأعياد الربيع لضمان صحتهم وسلامتهم خلال فترة الاحتفالات.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالتأمين الطبي خلال أيام عيد القيامة واحتفالات الربيع.

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