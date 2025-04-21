ضبط قائدي سيارتين قاما بحركات استعراضية ببني سويف عرضا حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور سيارتين في مقطع فيديو أثناء أداء حركات استعراضية بمدينة بني سويف، مما شكل خطرًا على حياة مستقليها والمواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبتين وقائديهما.

وبالفحص، تبين أن المتهمين، واللذين تبين أن لهما معلومات جنائية، ارتكبا الواقعة بتاريخ 14 من الشهر الجاري خلال مشاركتهما في موكب زفاف، حيث خرج بعض الركاب من نوافذ السيارتين بطريقة متهورة وغير مسؤولة.

شاركوا في موكب زفاف وخرج بعض الركاب من النوافذ بشكل متهور

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين والسيارتين، في إطار تطبيق القانون وحرصًا على سلامة المواطنين.

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