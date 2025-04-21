عمرو دياب يوجه رسالة لجمهور الكويت قبل حفل 8 مايو

يستعد النجم عمرو دياب، للقاء الجمهور الكويتي في حفل غنائي استثنائي يقام يوم 8 مايو المقبل من إنتاج وتنظيم شركة PACHA GROUP، في قاعة الأرينا كويت.

وقال عمرو دياب في رسالته للجمهور الكويتي: "جاهزين؟.. راجعين".

ويُقام الحفل يوم ٨ مايو المقبل وسط تجهيزات ضخمة واستعدادات غير مسبوقة، حيث يشهد الحدث تعاونًا خامسًا بين PACHA GROUP والفنان أحمد عصام، الحاصل على رقم قياسي في موسوعة جينيس، لتقديم مؤثرات بصرية وألعاب نارية مبهرة سترافق أداء عمرو دياب على المسرح.

وفي هذا الإطار، أكد المنتج حسين موسى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، أن سعيه لتنظيم هذا الحدث الفني الضخم يأتي في إطار حرصنا على تقديم فعالية تليق بمكانة الكويت كعاصمة للترفيه والفن في الخليج، بما يعكس صورة حضارية وفنية مميزة على مستوى المنطقة.

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