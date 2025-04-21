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الجيزة توزّع أكياس قمامة مجانية على رواد الحدائق والمتنزهات لتعزيز النظافة العامة

توزيع أكياس القمامة
توزيع أكياس القمامة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن قيام المحافظة، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتوزيع أكياس قمامة بلاستيكية مجانًا على زوّار الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة في المناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بمنطقة إمبابة، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية جمع المخلفات وتيسير نقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، مما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق والمناطق الترفيهية.

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة خلال فترات الإجازات والمواسم، مؤكدًا توجيهاته لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز، بدفع فرق العمل الميدانية إلى قطاع الحدائق فور انتهاء إجازة شم النسيم. 

 

وتأتي هذه التوجيهات لبدء أعمال تهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء، والاهتمام بالحدائق العامة والجزر الوسطى في الشوارع والميادين لإعادة الرونق الجمالي للمدينة.

يُذكر أن محافظة الجيزة تكثف جهودها البيئية والتجميلية خلال الفترات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المتنزهات، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الوعي البيئي لدى الزائرين.

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